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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: أكثر من 11 مليون اختبار للكشف عن كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:46 م
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، الأربعاء، أن عدد اختبارات كورونا التي تم تسجيلها حتى يوم الأحد الماضي، تجاوز 11 مليون اختبار.

وذكر المعهد، في تقريره اليومي عن الوضع، أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية بالنسبة لأكثر من 274 ألف شخص.

وحسب المعهد، فقد ارتفع عدد الاختبارات الأسبوعية المسجلة بقوة مع مرور الوقت، فيما تراجعت بصورة واضحة نسبة النتائج الإيجابية بعد بلوغها الذروة في الأسبوع التقويمي الرابع عشر، الذي امتد حتى أوائل أبريل الماضي.

ولقد وصل عدد النتائج الإيجابية في ذلك الأسبوع إلى 36 ألفا و885 حالة من إجمالي 408 آلاف و348 اختبارا مسجلا، ما يعادل 03. 90% من هذه الاختبارات.

في المقابل، وصل عدد النتائج الإيجابية في الأسبوع التقويمي (34) إلى 8655 حالة من إجمالي 987 ألفا و423 اختبارا مسجلا، أي بنسبة 88. 0%.

وأكد المعهد أن عدد الاختبارات لا يكافئ عدد مَنْ خضعوا للاختبارات، إذ يمكن أن تحتوي البيانات على اختبارات متعددة لأشخاص.

وكان المعهد أشار في "النشرة الوبائية"، الأسبوع الماضي، إلى أن عدد الاختبارات المرتفع بشكل هائل في ألمانيا يمكن أن يتسبب في مشاكل في القدرة على إجراء الاختبارات وتراكم الأعمال في هذه المراكز، وحذر من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث تأخيرات في الكشف عن عدوى كورونا حتى مع البدء في تدابير الحماية عن طريق مكاتب الصحة.

وكتب المعهد اليوم: "أبلغ 70 معملًا في الأسبوع الـ34 عن التأخر في إعداد نتائج 27 ألفا و828 عينة"، كما أبلغ 50 معملًا عن مواجهة مشاكل في توريد المواد الكيميائية اللازمة للاختبار.

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