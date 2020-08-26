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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الرعاية الأسقفية» تبدأ جلسات الإرشاد الأسرى بالمراكز المجتمعية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:37 م
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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بدأت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) جلسات الإرشاد الأسرى لـ30 أسرة بالمراكز المجتمعية التابعة لها بمناطق مدينة السلام وعين شمس والطوابق بالقاهرة الكبرى بواقع 10 أسر بكل مركز مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واحتياطات السلامة.

تضمن البرنامج تنفيذ جلسات حوار مفتوحة مع الأمهات والأطفال بشأن طرق الحماية والتوعية بفيروس كورونا، وبناء علاقات وثيقة داخل الأسرة وتنمية مهارات التعامل مع المتغيرات، حيث يقوم منسقى البرامج التنموية بالمراكز تنظيم الجلسات بواقع مرة أسبوعيا مع كل أسرة على مدار ستة أسابيع، ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج مع بداية شهر سبتمبر المقبل، والتى تستهدف 30 أسرة بثلاثة مجتمعات آخرين هما منطقة عزبة النخل بالقاهرة والرأس السودا بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس.

تعتبر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابسكوكير) الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر فى العام 2003م، تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمي بوزارة التضامن الاجتماعى.

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.

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