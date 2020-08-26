ضبط سيدة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

ألقت مباحث مركز زفتى بالغربية، القبض على سيدة مقيمة بقرية شبراملس لقيامها وبمساعدة زوجها الذى يعمل بإيطاليا بالنصب على عدد من المواطنين من أهالى القرية الراغبين فى السفر للخارج، وأوهمتهم بقدرتها على تسفيرهم لإحدى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية حصلت عليها المتهمة من الضحايا، ولم تلتزم بما وعدت.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى بتلقى بلاغين من المستشار أشرف العفيفى المحامى عن المجنى عليهما أحمد شفيق حمد صاحب معرض سيارات، وصلاح أحمد فرج واللذان يتهمان "نادية أ أ" وزوجها "إبراهيم أ م" (يعمل بإيطاليا) بالنصب عليهما، وحصولهما من الأول على 130 ألف جنيه والثانى على 120 ألف جنيه مقابل الحصول على تأشيرة للسفر لإيطاليا؛ لكن لم تلتزم بذلك ومضى أكثر من عامين، وكلما طالبا باسترداد المبلغ ماطلت مما دفعهما لتقديم بلاغين ضدهما.تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائى وقاده العميد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة، والمقدم أمين طلعت رئيس مباحث زفتى، وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغين وتم استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهمة داخل منزلها، وتم وضع اسم الزوج بقائمة ترقب الوصول من الخارج للقبض عليه، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.