أبرز 20 معلومة عن خدمات مصر الرقمية لخدمة المواطن
الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:42 ص
طارق عتمانطباعة
أطلقت وزارة الاتصالات، تجربة تقديم عددًا من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين "أون لاين" عبر بوابة مصر الرقمية ورابطها "www.Misralrakamia.gov.eg"، وتتضمن في المرحلة الأولى أبرز الخدمات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، وهي: خدمات المرور، والتوثيق والدعاوى القضائية، والتموين، على أن يتم سداد مقابل هذه الخدمات إلكترونيًا.
وخلال هذه السطور يستعرض "الدستور" بالانفوجراف أبرز 20 معلومة عن مشروع بوابة خدمات مصر الرقمية.
- إتاحة خدمات التوثيق المميكنة من خلال 361 مكتب مطور للشهر العقاري والبريد وخدمة المواطن نهاية سبتمبر القادم.
- إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية.
- الانتهاء من ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد وتطوير 782 مكتبًا حتى نهاية العام المالي الحالي بتكلفة 3.2 مليار جنيه.
- ٣٦١ مكتبًا معدة ومجهزة سيتم تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين.
- إتاحة 155 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد في يونيو 2019.
- أبرز الخدمات التي ستقدمها بوابة مصر الرقمية تشمل خدمات استخراج بطاقة التموين وتجديد رخص المركبات وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية وجاري إطلاق باقي الخدمات تباعًا.
- تتيح البوابة للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول.
- جاري الانتهاء من توفير تطبيقات خدمات مصر الرقمية على الموبايل خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
- تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه.
- تم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه.
- زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد.
- تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق في مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين وكذلك مراكز الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز.
- يستطيع المواطن الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية والتي لن يحتاج إلى الذهاب إلى المكتب إلا للتحقق من شخصية المواطن واستلام التوكيل.
- تم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة في غير أوقات الذروة.
- تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه، حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي.
- تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.
- وسائل الحصول على خدمات مصر الرقمية عبر عدة طرق هي البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول ومراكز البريد والكول سنتر والمراكز الجماهيرية المميكنة بالمحليات لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية.
- تختلف قيمة رسوم الخدمات من خدمة إلى أخرى، وبعض الخدمات مجانية وبعض الخدمات تتطلب توقيع أو وجود الشخص في الجهة الحكومية مثل إصدار توكيل.
- تختلف مدة تقديم الخدمة ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة ويوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.
- سيتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حاليًا يمكن تسديد غرامات الرخص.
وخلال هذه السطور يستعرض "الدستور" بالانفوجراف أبرز 20 معلومة عن مشروع بوابة خدمات مصر الرقمية.
- إتاحة خدمات التوثيق المميكنة من خلال 361 مكتب مطور للشهر العقاري والبريد وخدمة المواطن نهاية سبتمبر القادم.
- إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية.
- الانتهاء من ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد وتطوير 782 مكتبًا حتى نهاية العام المالي الحالي بتكلفة 3.2 مليار جنيه.
- ٣٦١ مكتبًا معدة ومجهزة سيتم تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين.
- إتاحة 155 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد في يونيو 2019.
- أبرز الخدمات التي ستقدمها بوابة مصر الرقمية تشمل خدمات استخراج بطاقة التموين وتجديد رخص المركبات وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية وجاري إطلاق باقي الخدمات تباعًا.
- تتيح البوابة للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول.
- جاري الانتهاء من توفير تطبيقات خدمات مصر الرقمية على الموبايل خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
- تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه.
- تم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه.
- زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد.
- تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق في مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين وكذلك مراكز الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز.
- يستطيع المواطن الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية والتي لن يحتاج إلى الذهاب إلى المكتب إلا للتحقق من شخصية المواطن واستلام التوكيل.
- تم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة في غير أوقات الذروة.
- تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه، حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي.
- تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.
- وسائل الحصول على خدمات مصر الرقمية عبر عدة طرق هي البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول ومراكز البريد والكول سنتر والمراكز الجماهيرية المميكنة بالمحليات لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية.
- تختلف قيمة رسوم الخدمات من خدمة إلى أخرى، وبعض الخدمات مجانية وبعض الخدمات تتطلب توقيع أو وجود الشخص في الجهة الحكومية مثل إصدار توكيل.
- تختلف مدة تقديم الخدمة ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة ويوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.
- سيتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حاليًا يمكن تسديد غرامات الرخص.