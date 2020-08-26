أحمد عز وهند صبرى يُصوِّران «هجمة مرتدة» سبتمبر المقبل



وينتقل الثنائى «عز» و«هند» من لوكيشن تصوير «كيرة والجن» إلى مواقع تصوير مسلسل «هجمة مرتدة» من بطولتهما أيضًا خلال سبتمبر المقبل، والذى يعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل، وهو مأخوذ من إحدى قصص المخابرات.



وقالت مصادر إن مخرج العمل، أحمد علاء الديب، بدأ تصوير المشاهد الثانوية أو التى لا يوجد فيها بطلا العمل، من أجل تخفيف الضغط على طاقم المسلسل بعد عودة النجمين.





وأشارت المصادر إلى أن قصة العمل تتناول فكرة الجاسوسية ولكن ليس بمعناها التقليدى، إذ تجسد عمل مراكز المعلومات والدراسات الاستراتيجية، وكيفية تحليل البيانات التى تقيس اتجاهات الشعوب وتعمل على التحريك والدفع وإثارة الأزمات والبلبلة.



قارب النجم أحمد عز، والنجمة هند صبرى، على الانتهاء من تصوير فيلمهما الجديد «كيرة والجن» الذى يشاركهما فى بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، إذ يتبقى لهم أسبوع تصوير فقط.