وساطة مفاوضات السلام السودانية: حسم ملف دمج القوات في مسار دارفور

أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان أن وفدي الحكومة ومسار دارفور حسموا قضية دمج القوات، ضمن ملف الترتيبات الأمنية.وقال مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، الدكتور ضيو مطوك، في تصريح الأربعاء: "اليوم أحرزنا تقدما كبيرا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وتم حسم قضية دمج القوات".وأضاف مطوك: "سيَنتقل النقاش إلى قضية القوى الوطنية في دارفور، وسيتم حسم هذا الأمر في الجلسة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الوساطة ما زالت متمسكة بالتوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بعد غد.