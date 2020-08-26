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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سبب مد فترة إعفاء البازارات والكافتيريات بالمواقع الأثرية من الإيجار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:35 م
البازارات
البازارات
أحلام عبدالرحمن
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قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه منذ جائحة فيروس كورونا، كانت قرارات وزارة الآثار بتخفيض 50% من إيجار البازارات والكافتيريات في شهر مارس، ثم إعفاء تام من شهر أبريل وحتى الشهر الجاري.

وأضاف وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن القرار الجديد بشأن فتح المناطق الأثرية وجميع مواقع المناطق الأثرية اعتبارًا من أول الشهر المقبل، ستكون مفتوحة للسياحة الخارجية، وبناءً على ذلك تم مد فترة الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر، لتخفيف الأعباء.

وتابع وزيري، أنه رغم جائحة فيروس كورونا في العالم أجمع، إلا أن القطاع السياحي استمر في العالم أجمع، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الوباء، وخلال أيام سيتم الافتتاح الرسمي لعدد من المتاحف، مشيرًا إلى أن مصر والعالم أجمع في انتظار موكب المومياوات الملكية وتحركها من المتحف المصري، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

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