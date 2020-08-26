«مكافحة التطرف إعلاميًا».. محاضرة ضمن البرنامج التدريبي للوافدين بـ«خريجي الأزهر»

ألقى الإعلامى سعد المطعنى، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف إعلاميا"، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين، والذى تعقده المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بنظام الحضور المباشر مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.أكد المطعنى خلال المحاضرة على دور الإعلام فى صياغة العقول ووجدان الشعوب، وهو ما يتطلب صياغة خطاب إعلامى يواكب الاحداث المثارة، وخاصة ما يمر به العالم الآن من مظاهر العنف والتشدد والتطرف، ما يتطلب رؤية إعلامية واضحة شاملة تهدف لإظهار الحقائق والرد على كل ما يثار وتفنيده بالأدلة الصحيحة على يد علماء متخصصين، مع ضرورة التعرف على كيفية الوصول لطبقات المجتمع المختلفة وخاصة شريحة الشباب التى تتعرض لمحاولات للنيل منه وتغريبه والتشكيك فى معتقداته.وشدد المحاضر على كيفية تحقيق نجاحات للإعلام على أرض الواقع فى مواجهة الفكر المتشدد فى ضوء الرسالة الإعلامية التى تسعى لتفكيك عقلية المتشدد، وإعادته كإنسان فاعل وإيجابي.يشار إلى أنه تضم هذه الدورة مجموعة من الطلاب الوافدين من كليات مختلفة بجامعة الأزهر، وفى ختام المحاضرة تم فتح باب الحوار حول قضايا التشدد المثارة إعلاميًا على الساحة والرد عليها لتصحيح المفاهيم المختلفة.