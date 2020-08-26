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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شاب مريض سكرى مهدد ببتر ساقه يستغيث برئاسة الجمهورية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:29 م
مريض سكري
مريض سكري
أحلام عبدالرحمن
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وجه الشاب أحمد سمير، البالغ من العمر 31 سنة، استغاثة لرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء، لعلاجه من مرض السكري الذي يهدد حياته، حيث قام بالفعل ببتر يده من بعد الكوع، والأطباء يقولون إن عليه بتر ساقه اليسرى.

وقال سمير، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حالته تدهورت من 4 سنين تم بتر مشط الرجل ووتر الكعب، ثم تم بتر يده من بعد الكوع، وأصيب بفيروس كورونا، وعندما دخل مستشفى العزل سقط في الحمام وكسرت ساقه.

وأشار سمير إلى أنه يعاني من تسمم في الدم بصورة دائمة، كما أن مستوى السكر لا ينخفض، رغم أنه نحيف لا يكثر من الأكل.

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