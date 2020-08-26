محلل سياسي: لبنان يعتمد على المستشفيات الميدانية لمواجهة كورونا

قال المحلل السياسي اللبناني، شادي نشابة، إنه رغم تفشي فيروس كورونا في لبنان لكنه لا يستطيع أن يغلق مطاره لحاجته إلى العملة الصعبة، خاصة بعد انفجار بيروت واحتياجه لمُساعدات الدول الشقيقة.وأضاف نشابة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة بفقرة "الآن"، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن لبنان الآن بحاجة إلى النزول للشارع والعمل رغم تفشي كورونا، لكن النزول للعمل بات ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان حاليًا.وأشار الباحث السياسي، إلى أن المصابين بفيروس كورونا في لبنان يحتاجون إلى المستشفيات بشكل كبير، خاصة بعد انفجار بيروت الذي أدى إلى انهيار أكثر من نصف المستشفيات: "أصبحنا الآن نعتمد على المستشفيات الميدانية من الدول الشقيقة في ظل ما يحدث لنا".وعلى الصعيد السياسي، قال إن لبنان بحاجة إلى حكومة مع نظام ينهض بالبلاد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ولا بدّ من تكليف رئيس حكومة مؤقت حتى تتشكل الحكومة الجديدة، لأن وجوده مهم لجلب المساعدات وعمل الاتفاقيات لعودة الازدهار إلى البلاد.