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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لحظة إحباط تهريب مواد مخدرة بـ30 مليون جنيه (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:23 م
تهريب مواد مخدرة
تهريب مواد مخدرة
عمرو المزيدي
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو لحظة إحباط تهريب أكثر من ٣ أطنان بانجو.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة استباقية، للخارجين على القانون من تجار ومروجى المواد المخدرة، حيث تمكنت من إحباط محاولة تهريب، كمية كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع "حشيش، بانجو، أفيون"، بما يقارب طن من المخدرات، بـ 30 مليون جنيه.

البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم (سيارة نقل، ومقطورة "براد")، وإعداده مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، حال تواجده بالمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلو جرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلوجرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو "معدلة وراثيًا" وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة، وأضاف أن شخصين "غير محددين" جهزا المخزن السرى بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الاتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 30 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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