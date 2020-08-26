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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة البيطريين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:36 م
النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء البيطريين
عبدالناصرمحمد
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أغلقت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، منذ قليل، لجان التصويت أمام الناخبين، على أن تتم عمليات فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة.

من جانبه، قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان تشهد منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبالا غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرًا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوتا، تخطت الـ400 صوت، اليوم.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيبا بيطريا، لافتا إلى أن هناك إقبالا من الأطباء البيطريين من أصحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

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