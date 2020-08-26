إسبانيا تسجل 3594 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا سجلت 3594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، بعدما رصدت نحو أربعة آلاف حالة اليوم السابق، والذي كان أعلى معدل إصابات خلال هذا الأسبوع، وإن كان أقل من مستويات الأسبوع الماضي.وبلغت الحالات التراكمية، التي شملت نتائج من فحوص الأجسام المضادة لمرضى ربما تعافوا بالفعل، نحو 419849، وهو أعلى مستوى في غرب أوروبا، كما سجلت إسبانيا سبع وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 28971.وأظهرت البيانات أن إسبانيا وصلت لذروة جديدة الأسبوع الماضي، إذ سجلت ثمانية آلاف حالة يوم الجمعة.وهذه الأرقام قابلة للتعديل في الوقت الذي تحدث فيه إسبانيا أرقامها بأثر رجعي.