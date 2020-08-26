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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة مطروح يناقش خطط التعليم الهجين بالكليات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:31 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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ناقش مجلس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، في جلسته الـ 26، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، خطط التعليم الهجين بكليات الجامعة.

بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري، ثم قدم رئيس الجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية المصرية تشمل جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة.

واعتمد مجلس الجامعة نتائج طلاب البكالوريوس بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، التمريض، الطب البيطري، السياحة والفنادق، التربية للطفولة المبكرة، التربية الرياضية بنين للعام الجامعي 2019/2020.

وناقش المجلس خطط الكليات المختلفة للتدريس بنظام التعليم الهجين، والذي يعتمد على المزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، بهدف تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب من خبرة أعضاء هيئة التدريس والإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص الجامعة على وضع خطة للدراسة في العام الجامعي المقبل 20202021، وفق قواعد التعايش التي ترسيها الدولة، بما يتوافق مع نظام الدراسة بكل كلية، وإعداد كافة التجهيزات لتعظيم الاستفادة من نظام التعليم الهجين، والذي يُعد ضرورة ملحة في تلك الفترة في ظل جائحة كورونا، بهدف تحويل الطالب تدريجيًا إلى متعلم مدى الحياة لتحقيق الاستفادة العظمى للطلاب.

وأوضح أن ناقش المجلس آليات تطبيق توصيات اجتماع الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، الإثنين الماضي، بشأن الموافقة على ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لحضور دورة TOT بالمجلس الأعلى، لزيادة عدد المدربين، وكذلك اشتراك العاملين بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، بهدف تطوير الجهاز الإداري بالجامعة رقميًا.

وتابع: أنه تمت مناقشة مقترحات العمداء، بشأن الخطط والجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021، واستعرض تقييم تجربة التعلم عن بعد بكليات الجامعة المختلفة خلال الفترة من 15 مارس وحتى 30 مايو 2020 لمرحلة البكالوريوس، والتحديات التي تمت مواجهتها في تلك الفترة.

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