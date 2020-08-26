اعتماد نتائج الدراسات العليا في 3 كليات بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأربعاء، اعتماد مجلس الجامعة نتائج امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب البيطري، الزراعة الصحراوية، السياحة والفنادق.وأوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على اعتماد نتائج الدبلوم لـ17 طالبًا، و10 طلاب بتمهيدي الماجستير، و4 طلاب بتمهيدي الدكتوراه، بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، واعتماد نتائج 7 طلاب بدرجة الدبلوم، 4 طلاب بتمهيدي الماجستير، وطالبان بتمهيدي الدكتوراه، بكلية الطب البيطري، و3 طلاب بتمهيدي الماجستير، و5 طلاب بتمهيدي الدكتوراه بكلية السياحة والفنادق.وأشاد رئيس الجامعة بجهود جميع القائمين على الأعمال الامتحانية وأدائها في سهولة ويسر، في ظل جائحة كورونا، متمنيًا للطلاب دوام النجاح والتقدم.