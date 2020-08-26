وفاة شقيق بهاء أبوشقة والعزاء غدًا مقتصر على تشييع الجنازة

توفى اليوم الأربعاء، الدكتور ضياء الدين أبوشقة، عميد معهد القلب الأسبق، وشقيق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب.ومن المقرر إقامة عزاء الفقيد غدا الخميس، على أن يقتصر العزاء على تشييع الجنازة، وذلك نظرا للظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.