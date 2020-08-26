سها الشرقاوى تكتب: عرض سيد درويش.. «الفنان المثقف رزق»

هنا مسرح البالون بحي العجوزة.. حالفني الحظ لمشاهدة العرض المسرحي "فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، التي تابعتها بعين المتفرج وليس المتخصص أو الناقد، لذلك قررت أحكم بمشاعري كمشاهدة، وأحكي لكم عن أبرز ما لفت نظري.العمل بداية من بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، وكوكبة أخرى من الفنانين، وكتب المعالجة السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.توقفت طويلا أمام بطل العرض "محمد عادل" وأدائه على المسرح الذي أبهرني فهو مالك لأدواته، يعي جيدًا أنه يقدم شخصية لها ثقلها الفني، بل مؤمن بها، واللافت تمكنه من الأداء والاستعراض، يملك طاقة فنية متفجرة ولديه خفة وبراعة بالتحرك على المسرح بكل أريحية، أمسك بخيوط الشخصية من أداء الأغاني والاستعراض.. فقد قدم مجموعة من أجمل ما غنى سيد درويش منها "أنا هويت وانتهيت "وعشاق النبي" و"زوروني" و"غيرها من الأغاني العاطفية، وكان للأغاني الوطنية نصيب من العرض حيث غنى "قوم يا مصري، ودنجي دنجي" فهي أغنية عن مصر والسودان وغيرها من الألحان.الخلاصة هي أن "الفنان المثقف رزق"، ينتج عنه صدق ومسئولية وإخلاص، وهي مؤهلات تلبي إجابة سؤال لماذا تم اختيار "عادل" تحديدًا لتجسيد سيد درويش؟، ولو قرر صناع الفن تقديم حياة سيد درويش دراميا فهو الأجدر بتقديم الدور.كما برعت الفنانة لقاء سويدان في تقديم دورها، (حيث تقدم شخصية العالمة "جليلة "معشوقة درويش)، سواء من حيث تقديم الاستعراض والمشاركة مع محمد عادل في تقديم بعض الأغنيات، حيث من المعروف أن قصة الحب أثمرت عن عدد من الألحان العاطفية.أما الفنان سيد جبر الذي يملك حسا فكاهيا من الطراز الأول، فقد قدم شخصية "كراوية" صبي القهوة الذي كان يدعم درويش من بدايته، حيث قدم دوره ببساطة وخفة، كما أجادت الفنانة رشا سامي بتقديم دور حياة صبري.في العرض اندمجت 3 عناصر من المتعة ما بين الموسيقي والغناء والاستعراض، كما نجح العرض أن ينقل لنا ولمن لا يعرف سيد درويش أنه مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، والأجمل هنا التعريف بعدد أغنياته وألحانه وقصة حياته.لفت نظري كذلك استقبال القائمين على المسرح - برئاسة المخرج عادل عبده- للجمهور بمنتهى الالتزام والتعاون، كما يبدو النظام في كل شيء منذ بداية السلام الجمهوري، من البداية حتى النهاية وأنا "منبهرة" وكنت أحتاج لمثل هذه الحالة الثرية من الاستعراض والغناء، بل وجدت نفسي أمام حالة فنية كبيرة، طاقة فنية مليئة بالإبداع ينقصها فقط الإمكانيات.لذا أتمنى من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم عرض المسرحية على مسرح سيد درويش إن أمكن ذلك، وأن تلقي هذه الأعمال قدرا من الدعاية على شاشات تليفزيون الدولة، فهي مسارح الدولة أيضا لجذب الجمهور لمشاهدة مثل هذه الأعمال وغيرها.في النهاية.. أود أن أشكر كل من أسهم وشارك في هذا العمل لعملهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.. وشكرا مرة أخرى على مجهودكم في ظل الإمكانيات المحدودة.