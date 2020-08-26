رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سها الشرقاوى تكتب: عرض سيد درويش.. «الفنان المثقف رزق»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:15 م
سها الشرقاوي
سها الشرقاوي
طباعة
هنا مسرح البالون بحي العجوزة.. حالفني الحظ لمشاهدة العرض المسرحي "فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، التي تابعتها بعين المتفرج وليس المتخصص أو الناقد، لذلك قررت أحكم بمشاعري كمشاهدة، وأحكي لكم عن أبرز ما لفت نظري.

العمل بداية من بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، وكوكبة أخرى من الفنانين، وكتب المعالجة السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب.

توقفت طويلا أمام بطل العرض "محمد عادل" وأدائه على المسرح الذي أبهرني فهو مالك لأدواته، يعي جيدًا أنه يقدم شخصية لها ثقلها الفني، بل مؤمن بها، واللافت تمكنه من الأداء والاستعراض، يملك طاقة فنية متفجرة ولديه خفة وبراعة بالتحرك على المسرح بكل أريحية، أمسك بخيوط الشخصية من أداء الأغاني والاستعراض.. فقد قدم مجموعة من أجمل ما غنى سيد درويش منها "أنا هويت وانتهيت "وعشاق النبي" و"زوروني" و"غيرها من الأغاني العاطفية، وكان للأغاني الوطنية نصيب من العرض حيث غنى "قوم يا مصري، ودنجي دنجي" فهي أغنية عن مصر والسودان وغيرها من الألحان.

الخلاصة هي أن "الفنان المثقف رزق"، ينتج عنه صدق ومسئولية وإخلاص، وهي مؤهلات تلبي إجابة سؤال لماذا تم اختيار "عادل" تحديدًا لتجسيد سيد درويش؟، ولو قرر صناع الفن تقديم حياة سيد درويش دراميا فهو الأجدر بتقديم الدور.

كما برعت الفنانة لقاء سويدان في تقديم دورها، (حيث تقدم شخصية العالمة "جليلة "معشوقة درويش)، سواء من حيث تقديم الاستعراض والمشاركة مع محمد عادل في تقديم بعض الأغنيات، حيث من المعروف أن قصة الحب أثمرت عن عدد من الألحان العاطفية.

أما الفنان سيد جبر الذي يملك حسا فكاهيا من الطراز الأول، فقد قدم شخصية "كراوية" صبي القهوة الذي كان يدعم درويش من بدايته، حيث قدم دوره ببساطة وخفة، كما أجادت الفنانة رشا سامي بتقديم دور حياة صبري.

في العرض اندمجت 3 عناصر من المتعة ما بين الموسيقي والغناء والاستعراض، كما نجح العرض أن ينقل لنا ولمن لا يعرف سيد درويش أنه مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، والأجمل هنا التعريف بعدد أغنياته وألحانه وقصة حياته.

لفت نظري كذلك استقبال القائمين على المسرح - برئاسة المخرج عادل عبده- للجمهور بمنتهى الالتزام والتعاون، كما يبدو النظام في كل شيء منذ بداية السلام الجمهوري، من البداية حتى النهاية وأنا "منبهرة" وكنت أحتاج لمثل هذه الحالة الثرية من الاستعراض والغناء، بل وجدت نفسي أمام حالة فنية كبيرة، طاقة فنية مليئة بالإبداع ينقصها فقط الإمكانيات.

لذا أتمنى من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم عرض المسرحية على مسرح سيد درويش إن أمكن ذلك، وأن تلقي هذه الأعمال قدرا من الدعاية على شاشات تليفزيون الدولة، فهي مسارح الدولة أيضا لجذب الجمهور لمشاهدة مثل هذه الأعمال وغيرها.

في النهاية.. أود أن أشكر كل من أسهم وشارك في هذا العمل لعملهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.. وشكرا مرة أخرى على مجهودكم في ظل الإمكانيات المحدودة.

موضوعات متعلقة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

النيابة: هروب 7 متهمين في «جريمة فيرمونت» خارج البلاد

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية شريكة في جريمة تقطيع جثمان ابنته

الصور

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

النيابة: هروب 7 متهمين في «جريمة فيرمونت» خارج البلاد

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

فرحها في الجنة.. حملة دعوات لإسراء محمود على السوشيال ميديا

منوعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

باحثون يكشفون عن الأكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 أضعاف

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

مقالات الرأي
جلال حمام
الفلسطينيون.. فن تفويت الفرص
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
المزيد

الثقافة

في الفساكونيا.. مفردات الحارة المصرية

«الناشرين المصريين» يعلن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي

«القومي لثقافة الطفل»: 30 إصدارا جديدا للأطفال خلال 2020

محمد خميس: هناك مزج بين اللغة العربية والعامية في المسلسلات