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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الخدمات الصحية»: مصر تتطور فى المجال الطبى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:13 م
الدكتور خالد سمير
الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدم
الشيماء زيدان
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ناقش الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في اتحاد الصناعات، كيفية جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا.

وقال "سمير" خلال لقاء له مع الإعلامية "سارة حازم"، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن قطاع الصحة لن يتطور بمفرده، فهو مرتبط بتطوير البنية التحتية وقطاع التعليم وغيرها من القطاعات الأساسية.

وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص مبنية على الثقة والوضوح، مفيدًا بأن هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، منها العلاج على نفقة الدولة الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص.

واستكمل: "مصر تتطور في المجال الطبي، وتوجد تسهيلات في الدولة تنافس القطاع الخاص، وأثبتنا أننا دولة مستقرة وسوق قومية وجاذبة للاستثمار".

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