«الخدمات الصحية»: مصر تتطور فى المجال الطبى

ناقش الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في اتحاد الصناعات، كيفية جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا.وقال "سمير" خلال لقاء له مع الإعلامية "سارة حازم"، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن قطاع الصحة لن يتطور بمفرده، فهو مرتبط بتطوير البنية التحتية وقطاع التعليم وغيرها من القطاعات الأساسية.وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص مبنية على الثقة والوضوح، مفيدًا بأن هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، منها العلاج على نفقة الدولة الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص.واستكمل: "مصر تتطور في المجال الطبي، وتوجد تسهيلات في الدولة تنافس القطاع الخاص، وأثبتنا أننا دولة مستقرة وسوق قومية وجاذبة للاستثمار".