رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان و«القومي للمرأة» يبحثان فرص زيادة الجذب السياحي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:14 م
أشرف عطية
أشرف عطية
أ ش أ
طباعة
عقدت محافظة أسوان اجتماعا مع فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، لاستعراض أوجه التعاون المشترك وبحث فرص زيادة الجذب السياحي بالمحافظة.

وأكد محافظ أسوان أشرف عطية، حرص المحافظة على دعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في النهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن إعلاء قيمة العمل الجماعي والإصرار على النجاح والسعي الجاد ضرورة؛ لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمواجهة التحديات والمشاكل العاجلة التي يعاني منها المواطن البسيط.

واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين المحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، والتي تمثلت في عرض نتائج الجهود المبذولة لإعادة الإنضباط لعربات (الحنطور) لتكون إحدى عناصر الجذب السياحي، والتي أثمرت عن تجهيز زي موحد لأصحاب 280 عربة (حنطور)، مع وضع بطاقة تعريفية تضم بيانات صاحب العربة، علاوة على تنظيم مسابقة لأفضل 3 عربات؛ لتشجيع أصحابها على الالتزام بالشكل الحضاري المطلوب.

كما تناول الاجتماع تطوير (حديقة الخير) بكيما بمدينة أسوان على مساحة 2800 م2 لخلق متنفس حيوي لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى أهم المطالب والمشاكل الجماهيرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مثل مشاكل المرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا في مجال الخدمات الصحية والرياضية والنظافة العامة.

موضوعات متعلقة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

الصور

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

النيابة: هروب 7 متهمين في «جريمة فيرمونت» خارج البلاد

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

فرحها في الجنة.. حملة دعوات لإسراء محمود على السوشيال ميديا

منوعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

باحثون يكشفون عن الأكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 أضعاف

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

مقالات الرأي
جلال حمام
الفلسطينيون.. فن تفويت الفرص
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
المزيد

الثقافة

في الفساكونيا.. مفردات الحارة المصرية

«الناشرين المصريين» يعلن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي

«القومي لثقافة الطفل»: 30 إصدارا جديدا للأطفال خلال 2020

محمد خميس: هناك مزج بين اللغة العربية والعامية في المسلسلات