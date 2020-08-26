محافظ أسوان و«القومي للمرأة» يبحثان فرص زيادة الجذب السياحي

عقدت محافظة أسوان اجتماعا مع فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، لاستعراض أوجه التعاون المشترك وبحث فرص زيادة الجذب السياحي بالمحافظة.وأكد محافظ أسوان أشرف عطية، حرص المحافظة على دعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في النهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن إعلاء قيمة العمل الجماعي والإصرار على النجاح والسعي الجاد ضرورة؛ لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمواجهة التحديات والمشاكل العاجلة التي يعاني منها المواطن البسيط.واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين المحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، والتي تمثلت في عرض نتائج الجهود المبذولة لإعادة الإنضباط لعربات (الحنطور) لتكون إحدى عناصر الجذب السياحي، والتي أثمرت عن تجهيز زي موحد لأصحاب 280 عربة (حنطور)، مع وضع بطاقة تعريفية تضم بيانات صاحب العربة، علاوة على تنظيم مسابقة لأفضل 3 عربات؛ لتشجيع أصحابها على الالتزام بالشكل الحضاري المطلوب.كما تناول الاجتماع تطوير (حديقة الخير) بكيما بمدينة أسوان على مساحة 2800 م2 لخلق متنفس حيوي لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى أهم المطالب والمشاكل الجماهيرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مثل مشاكل المرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا في مجال الخدمات الصحية والرياضية والنظافة العامة.