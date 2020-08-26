محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد صندوق تحيا مصر

التقى اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الجديد بوفد صندوق تحيا مصر الذي يزور المحافظة لمتابعة موقف الوحدات التجارية التي تم تنفيذها بمدينتي الخارجة والداخلة والبالغ عددها 71 وحدة، والتي تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والصندوق بإنشاء 5 أسواق تجارية بنطاق المحافظة.حضر اللقاء حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.واتفق الزملوط مع وفد الصندوق على سرعة تسليم الوحدات التجارية للمستحقين من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية.وتناول اللقاء أيضا عزم الصندوق الدعم والمساهمة في زواج الفتيات اليتيمات، وتوزيع مواد غذائية وملابس جديدة للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك بحث إمكانية دعم مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.وقدم الزملوط الشكر لصندوق تحيا مصر على دوره البارز في دعم المشروعات التنموية المختلفة بالمحافظة، مؤكدا بأن مؤسسات المجتمع المدني هي شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية بالوادي الجديد.