حكيم يستعد لطرح فيديو كليب «صحاب أونطة»

يستعد المطرب الشعبي حكيم، لطرح أحدث أغنياته المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "صحاب أونطة".وتعاون حكيم في الأغنية مع كل من الشاعر والملحن الموسيقي محمد الفنان، والموزع الموسيقي ديزل وتولى مهمة إخراج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني، ومن المفترض طرح حكيم للفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" مساء غد الخميس.وطرح المطرب حكيم مؤخرا أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم"الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا.