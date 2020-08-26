توافد 2306 طلاب على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، ٢٣٠٦ طلاب، وذلك خلال المرحلة الأولى من التنسيق، حيث توافد ٨٣٢ طالبًا على معامل كلية الآداب، و٦٢٩ طالبًا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، و٤٦٦ طالبا على معامل كلية الهندسة، و٢٠٥ طلاب على معامل كلية البنات، و١٧٤ طالبا على معامل كلية الزراعة.يذكر أن إدارة الجامعة خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.