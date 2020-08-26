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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مدكور»: 512 عضوًا يحق لهم التصويت بانتخابات البيطريين بأسوان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:10 م
الدكتور بهاء السيد
الدكتور بهاء السيد مدكور
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور بهاء السيد مدكور، مدرس الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة أسوان، وأمين لجنة انتخابات الأطباء البيطريين بأسوان، إن انتخابات النقابة الفرعية تتم كل 4 أعوام، حيث يتم الناخب اختيار 7 أعضاء وملء 7 ورقات للنقابة العامة والفرعية.

وأضاف لـ''الدستور''، أن أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة أسوان الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات يبلغ عددهم 512 عضوا، وشرط أساس للعضو الذي يدلي بصوته، أن يكون قد سدد الرسوم والاشتراكات الخاصة بالنقابة.

وشهدت لجنة انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمقر نادي المهن الطبية بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء، إقبال العديد من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ويتنافس 13 عضوا بالنقابة الفرعية بأسوان، منهم 2 على مقعد النقيب وهم كل من: الدكتورة سهير عبده، والدكتور محمد الأسوانى، يتم اختيار واحد منهم.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعد فوق السن هم: الدكتور جمعة مكي، والدكتور حسن القشميدي، والدكتور علاء سليمان، والدكتور محمد صالح، ويتم اختيار 2 منهم.

ويتنافس 7 مرشحين على مقعد تحت وهم: الدكتورة هبة محمد عوض الله، والدكتور محمد يوسف حسيب، والدكتور محمد ناجح، والدكتورة شمس عبدالنبي، والدكتور عبدالرحمن سعيد، والدكتورة شيماء أمين، والدكتور خالد صبري، ويتم اختيار 2 منهم.

وتتم الانتخابات تحت الإشراف القضائي، وشهدت تواجدا أمنيا لتأمين العملية الانتخابية والمرشحين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
الدكتور بهاء السيد مدكور
الدكتور بهاء السيد مدكور
الدكتور بهاء السيد مدكور
الدكتور بهاء السيد مدكور
الدكتور بهاء السيد مدكور
الدكتور بهاء السيد مدكور

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