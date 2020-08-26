«الناشرين المصريين» يعلن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي

قرر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، عقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، بقاعة اتحاد العمال – الدور الأول (90 شارع الجلاء رمسيس).وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع أسبوعًا لينعقد يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 بذات التوقيت والمكان، للنظر في الموضوعات التالية:1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية.2- عرض الميزانية والحساب الختامي عن عام 2019.3- مناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد وفقًا لنص المادة 16 من القانون (أي مقترح يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل قبل موعد الانعقاد بأسبوع).4- انتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.وأوضح الاتحاد في بيان له: وقد اتخذ المجلس كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، مع الإحاطة بأنه قد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 5 وحتى 15 سبتمبر المقبل، على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المُعد لذلك بمقر الاتحاد من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا عدا أيام العطلات الرسمية، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون رقم 25 لسنة 1965 بشأن اتحاد الناشرين وهي:1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.2- أن تكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين.3- أن يكون مسددًا للاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2020 والأعوام السابقة.4- أن يتقدم للترشيح على النموذج المُعد لذلك بمقر الاتحاد مرفقا به ما يلى:أ‌- صورة البطاقة رقم قومي سارية.ب‌- صورة السجل التجاري للمنشأة التي يمثلها بعد الاطلاع على الأصل.علما بأن الترشيح للانتخابات قاصرًا على الممثل القانوني بالاتحاد والمدون بالسجل التجارى للدار.5- تسلم نماذج الترشيح باليد من المرشح بنفسه بمقر الاتحاد، ولا يعتد بالنماذج الواردة بالفاكس أو بالبريد.6- يتم قبول الاشتراكات السنوية بالاتحاد حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية.7- بالنسبة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات، فإنه يكون للممثل القانوني للدار شخصيًا تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2011 والخاص بإلغاء التوكيلات في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.