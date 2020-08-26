«عثمان» تتفقد إنشاءات مركز الرعاية النهارية للأطفال شديدي التوحد بمطروح

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز الرعاية النهارية للأطفال شديدي التوحد بالمحافظة؛ للإسراع من انتهاء الأعمال في أقرب وقت.وأوضحت نائب محافظ مطروح، أن جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بذوي الهمم وبناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير الرعاية المناسبة للأطفال شديدي التوحد بمحافظة مطروح والتخفيف عن أولياء أمورهم.ووجهت الدكتورة دينا عثمان بالانتهاء من أعمال الإنشاءات في أسرع وقت؛ ليصبح مركزًا تعليميًا متخصصًا لأطفال التوحد بمحافظة مطروح.