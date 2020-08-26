طريقة عمل كباب الحلة «صيامي»
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:58 م
إسلام جمالطباعة
اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، في السطور التالية نقدم طريقة عمل « كباب حلة صيامي» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.
ــ المكونات:
• نصف كيلو مشروم مقطع انصاف.
• ربع كيلو فلفل ألوان مقطع مكعبات.
•1 حبة بصل مفروم.
• 2 فص ثوم.
• 1 مكعب مرقة خضروات.
• رشة فلفل أسود.
• رشة جوزة الطيب.
• 3 معلقة زيت كبيرة.
• 1 حبة بطاطس مقطعة مكعبات مقلية.
• 2 كوب مياه.
ــ طريقة التحضير:
• نضع وعاء متوسط على النار، ثم نضع الزيت والبصل والثوم ونتركه حتى يصل الى اللون الذهبي
• نضع الفلفل الألوان، والمشروم، ويتم التقليب جيدا ثم نضع التوابل ومرقة الخضروات، والمياه ونتركهم حتى تتجانس المكونات والقوام، ثم نضع البطاطس فى النهاية ونقوم بتقليبه.
ــ المكونات:
• نصف كيلو مشروم مقطع انصاف.
• ربع كيلو فلفل ألوان مقطع مكعبات.
•1 حبة بصل مفروم.
• 2 فص ثوم.
• 1 مكعب مرقة خضروات.
• رشة فلفل أسود.
• رشة جوزة الطيب.
• 3 معلقة زيت كبيرة.
• 1 حبة بطاطس مقطعة مكعبات مقلية.
• 2 كوب مياه.
ــ طريقة التحضير:
• نضع وعاء متوسط على النار، ثم نضع الزيت والبصل والثوم ونتركه حتى يصل الى اللون الذهبي
• نضع الفلفل الألوان، والمشروم، ويتم التقليب جيدا ثم نضع التوابل ومرقة الخضروات، والمياه ونتركهم حتى تتجانس المكونات والقوام، ثم نضع البطاطس فى النهاية ونقوم بتقليبه.