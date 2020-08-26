طريقة عمل كباب الحلة «صيامي»

ــ المكونات:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، في السطور التالية نقدم طريقة عمل « كباب حلة صيامي» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.• نصف كيلو مشروم مقطع انصاف.• ربع كيلو فلفل ألوان مقطع مكعبات.•1 حبة بصل مفروم.• 2 فص ثوم.• 1 مكعب مرقة خضروات.• رشة فلفل أسود.• رشة جوزة الطيب.• 3 معلقة زيت كبيرة.• 1 حبة بطاطس مقطعة مكعبات مقلية.• 2 كوب مياه.ــ طريقة التحضير:• نضع وعاء متوسط على النار، ثم نضع الزيت والبصل والثوم ونتركه حتى يصل الى اللون الذهبي• نضع الفلفل الألوان، والمشروم، ويتم التقليب جيدا ثم نضع التوابل ومرقة الخضروات، والمياه ونتركهم حتى تتجانس المكونات والقوام، ثم نضع البطاطس فى النهاية ونقوم بتقليبه.