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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل كباب الحلة «صيامي»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:58 م
كباب الحلة
كباب الحلة
إسلام جمال
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اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، في السطور التالية نقدم طريقة عمل « كباب حلة صيامي» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.

ــ المكونات:

• نصف كيلو مشروم مقطع انصاف.

• ربع كيلو فلفل ألوان مقطع مكعبات.

•1 حبة بصل مفروم.

• 2 فص ثوم.

• 1 مكعب مرقة خضروات.

• رشة فلفل أسود.

• رشة جوزة الطيب.

• 3 معلقة زيت كبيرة.

• 1 حبة بطاطس مقطعة مكعبات مقلية.

• 2 كوب مياه.

ــ طريقة التحضير:

• نضع وعاء متوسط على النار، ثم نضع الزيت والبصل والثوم ونتركه حتى يصل الى اللون الذهبي

• نضع الفلفل الألوان، والمشروم، ويتم التقليب جيدا ثم نضع التوابل ومرقة الخضروات، والمياه ونتركهم حتى تتجانس المكونات والقوام، ثم نضع البطاطس فى النهاية ونقوم بتقليبه.

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