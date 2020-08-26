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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تخفف الحظر والقيود بعد السيطرة على انتشار كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:12 م
الرئيس الكيني أوهورو
الرئيس الكيني أوهورو كنياتا
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أعلن الرئيس الكيني أوهورو كنياتا، تخفيف بعض القيود في البلاد؛ نظرًا لوصول معدلات انتشار فيروس كورونا إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.

وقال الرئيس الكيني، وفقًا لقناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأربعاء، "إنه تم رفع الحظر عن بيع المشروبات الكحولية في الفنادق والمطاعم"، مشيرًا إلى أن بؤر الانتشار مثل: العاصمة "نيروبي" ومومباسا بدأت في الاستقرار نتيجة لالتزام غالبية المواطنين بالإرشادات بشكل مناسب، فيما ستظل الحانات والملاهي الليلة مغلقة، ويستمر حظر التجوال من التاسعة ليلًا حتى الرابعة صباحًا لمدة شهر آخر.

وحذر أنه رغم التقدم المحرز في المدن الكبرى فإن الأزمة تتحول إلى مقاطعات أخرى ذات أنظمة صحية أضعف خاصة ذات الطبيعة الريفية، قائلًا: "نلاحظ التقدم الجيد الذي أحرزناه حتى الآن في محاربة هذا العدو، لكن هذه الأخبار الإيجابية ليست ترخيصا لنا للتخلي عن اليقظة والتقصير في مسئوليتنا".

يُشار إلى أن كينيا قد سجلت اليوم 213 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 33 ألفًا و16 حالة و564 حالة وفاة.

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