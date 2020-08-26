القبض على المتهمين بقتل عاطل داخل مسكنه فى بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل عاطل داخل مسكنه في بولاق الدكرور.البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاطل، وتبين اتجاره بالمواد المخدرة، حيث عثر على كمية من مخدر الحشيش داخل مسكنه.وبإجراء التحريات، تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب اقتراض المجني عليه منهما مبلغا ماليا، ومماطلته في سداده، مما دفعهما لارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.