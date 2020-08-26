الرقابة الإدارية تشن حملات لكشف حالات الغش التجارى (صور)

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها خلال الفترة السابقة لكشف حالات الغش ومُواجهة المتلاعبين، بالتنسيق مع مديريات التموين، الصّحة، والطب البيطري والوحدات المحلية بمحافظتي أسوان وبورسعيد، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ومحطات الوقود.أسفرت الحملات المُكبرة عن التفتيش على 217 منشأة عاملة في مجال الأغذية وبعض الفنادق بمحافظة أسوان، حيث تم ضبط 18.5 طن أغذية ومأكولات متنوعة ولحوم وأسماك ودواجن ومنتجات ألبان، وطن من سوائل الزيوت والخل والعصائر، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية.كما تم تحرير 213 محضر جنحة صحية لعدد من المنشآت، لعدم توافر اشتراطات النظافة العامة أو الشهادات الصحية للعاملين واتخاذ إجراءات الغلق لـ18 منشأة، لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومخالفة 34 منشأة أخرى لمزاولتها النشاط بدون ترخيص.كما أسفرت الحملات بمحافظة بورسعيد عن ضبط نصف طن لحوم مجمدة وارد الخارج منتهية الصلاحية، و2 طن أرز وحلويّات مغلفة، و16.3 ألف علبة سجائر وألف علبة لبن مُهربة من منافذ المحافظة.في ضوء المعلومات الواردة بقيام أحد متعهدي النقل بغش البنزين أثناء نقله لمحطّات الوقود بالمحافظة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد السيارة النقل وضبط حمولتها بحوالي 31 طن بنزين والتحفظ عليها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل المخالفات وإحالتها ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.