«التضامن الاجتماعى» ينقذ مسنًا مريضًا بالغربية

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس الفريق، من إنقاذ مسن كان يعانى من عدة أمراض ولا يوجد أحد من أسرته يهتم به، وتم إدخاله دور رعاية بعد الكشف عليه.و أكد رئيس فريق التدخل السريع، أنة تلقى بلاغا من المواطن محمد أيمن البسيونى، بوجود مواطن يدعى الحسينى فرج يونس أحمد، من قرية بشبيش إدارة مركز المحله الكبرى، يعانى من حالة إعياء شديدة لعدم وجود أحد من أسرته، مشيرا أن أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن، كلفت فريق التدخل السريع بالتعامل الفورى مع الحالة.وأضاف أنه تم إدخال المواطن إلى مستشفى المحلة العام، وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة والتأكد من خلوه من كل الأمراض المعدية، وخصوصا فيروس كورونا المستجد، وتم إدخاله اليوم دار العجزة والمسنين.