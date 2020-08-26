حبس شاب قتل والده بـ«عصا خشبية» فى بدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، على خلفية اتهامه بقتل والده، مستخدما عصا خشبية بنطاق قسم شرطة بدر، كما طلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.البداية كانت بتلقي قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لرجل فى العقد الخامس من العمر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل به جرح بالرأس، ودلت التحريات على أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية ونجله، وقام على إثرها المتهم بضربه بعصا خشبية على رأسه.وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال مباحث بدر من القبض على المتهم، وبمناقشته أقر بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر، وأن المجنى عليه اعتدى عليه بطوبة فى رأسه، فاستل عصا خشبية وضربه على رأسه كنوع من الدفاع عن نفسه ولم يقصد قتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.