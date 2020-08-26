حبس شاب قتل والده بـ«عصا خشبية» فى بدر
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:13 م
قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، على خلفية اتهامه بقتل والده، مستخدما عصا خشبية بنطاق قسم شرطة بدر، كما طلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لرجل فى العقد الخامس من العمر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل به جرح بالرأس، ودلت التحريات على أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية ونجله، وقام على إثرها المتهم بضربه بعصا خشبية على رأسه.
وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال مباحث بدر من القبض على المتهم، وبمناقشته أقر بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر، وأن المجنى عليه اعتدى عليه بطوبة فى رأسه، فاستل عصا خشبية وضربه على رأسه كنوع من الدفاع عن نفسه ولم يقصد قتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لرجل فى العقد الخامس من العمر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل به جرح بالرأس، ودلت التحريات على أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية ونجله، وقام على إثرها المتهم بضربه بعصا خشبية على رأسه.
وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال مباحث بدر من القبض على المتهم، وبمناقشته أقر بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر، وأن المجنى عليه اعتدى عليه بطوبة فى رأسه، فاستل عصا خشبية وضربه على رأسه كنوع من الدفاع عن نفسه ولم يقصد قتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.