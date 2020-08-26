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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:17 م
حبس متهم
حبس متهم
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تجديد حبس متهم لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم "م. ع" في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه باقي المتهمين بتلك القضية اتهامات نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون.

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