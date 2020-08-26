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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في الفساكونيا.. مفردات الحارة المصرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:18 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم
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للشخوص المصابين بأمراض نفسية نتيجة الإدمان فى الغالب الأعم الذين يقومون بأفعال غريبة مفردات وألقاب ينَعتهم أهل الحارة بها نتناولها فى السطور التالية:

• فى الفساكونيا
حين يتمتم المريض بكلمات غير مفهومة أو بتصرفات غير مقبولة يقول البعض (فلان ده في الفاسكونيا) ومعناها أنه غير مسؤول عن تصرفاته؛ لأنه مختل عقليًا لدرجة تعفيه حتى من العقاب وكأن كلمة فاسكونيا تعني المدينة التى لا يسكنها إلاّ المجاذيب.

• هربانه منه
المقصود بهذه العبارة أن الشخص المقصود غير متزن وأنه مريض نفسى يمكنه أن يضحك دون أسباب ويتشاجر لأتفه سبب أو حتى دون أسباب منطقية، وقد تراه يرتدى ملابس شتويه فى الصيف أو العكس أو أنه يتعارك مع أهل بيته لحجج واهية لذا يقولون هربانه منه وهم يقصدون ذاكرته أو منطقة التعقل والتدبر والتقدير السليم للمواقف.

• أبلتينه لاسع
سبق وذكرنا هذه المفردة في موضوع ٱخر فيما يخص لغة السائقين وهى تشبيه لرأس المريض النفسى بموتور السيارة الذى اشتاطت أسلاكه، ما أدى إلى توقف الموتور عن العمل.

• في الطراوة

الطراوة فى العامية المصرية تعنى الهواء الطّلق ومعناها أن هذا الشخص يعيش فى البراح المطلق، لذا هو غير مدرك لما يدور حوله بل يعيش فى عالم موازٍ يخصه وحده يحتكم لمُعطياته الخاصة التي تجعله يتقوقع داخل ذاته، أما طراطير فهي مفردها طرطور ولا أظن أن المقصود هنا هو الطرطور، بل هى كلمة تعني اللا شئ.

• مع نفسه
عبارة تؤكد ما ذكرناه سابقًا من أن هذا الشخص يعيش داخل ذاته ولا علاقة له بما يدور حوله فى الخارج

• دماغه مريّحاه

عبارة معناها أن الشخص مبسوط بعالمه الخاص ولا يعنيه اختلاف الٱخرين معه؛ لأنه يعتقد ويعتبر أن كل الناس على خطأ وأنه على صواب.

• في الهبلولي

هذه العبارة تطلق على المريض نفسيًا وعلى العبيط وهى مشتقة من الهبل أو العبط، أما إذا كان مدعيًا العبط يقال سايق فى الهبلولى لذا لا يتعامل معه أبناء الحارة بسماحة لأنهم يعتقدون أنه يستغفلهم ليمرروا تصرفاته الخاطئة.

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