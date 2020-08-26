في الفساكونيا.. مفردات الحارة المصرية

• فى الفساكونيا

• هربانه منه

• أبلتينه لاسع

• في الطراوة

• مع نفسه

• دماغه مريّحاه

• في الهبلولي

للشخوص المصابين بأمراض نفسية نتيجة الإدمان فى الغالب الأعم الذين يقومون بأفعال غريبة مفردات وألقاب ينَعتهم أهل الحارة بها نتناولها فى السطور التالية:حين يتمتم المريض بكلمات غير مفهومة أو بتصرفات غير مقبولة يقول البعض (فلان ده في الفاسكونيا) ومعناها أنه غير مسؤول عن تصرفاته؛ لأنه مختل عقليًا لدرجة تعفيه حتى من العقاب وكأن كلمة فاسكونيا تعني المدينة التى لا يسكنها إلاّ المجاذيب.المقصود بهذه العبارة أن الشخص المقصود غير متزن وأنه مريض نفسى يمكنه أن يضحك دون أسباب ويتشاجر لأتفه سبب أو حتى دون أسباب منطقية، وقد تراه يرتدى ملابس شتويه فى الصيف أو العكس أو أنه يتعارك مع أهل بيته لحجج واهية لذا يقولون هربانه منه وهم يقصدون ذاكرته أو منطقة التعقل والتدبر والتقدير السليم للمواقف.سبق وذكرنا هذه المفردة في موضوع ٱخر فيما يخص لغة السائقين وهى تشبيه لرأس المريض النفسى بموتور السيارة الذى اشتاطت أسلاكه، ما أدى إلى توقف الموتور عن العمل.الطراوة فى العامية المصرية تعنى الهواء الطّلق ومعناها أن هذا الشخص يعيش فى البراح المطلق، لذا هو غير مدرك لما يدور حوله بل يعيش فى عالم موازٍ يخصه وحده يحتكم لمُعطياته الخاصة التي تجعله يتقوقع داخل ذاته، أما طراطير فهي مفردها طرطور ولا أظن أن المقصود هنا هو الطرطور، بل هى كلمة تعني اللا شئ.عبارة تؤكد ما ذكرناه سابقًا من أن هذا الشخص يعيش داخل ذاته ولا علاقة له بما يدور حوله فى الخارجعبارة معناها أن الشخص مبسوط بعالمه الخاص ولا يعنيه اختلاف الٱخرين معه؛ لأنه يعتقد ويعتبر أن كل الناس على خطأ وأنه على صواب.هذه العبارة تطلق على المريض نفسيًا وعلى العبيط وهى مشتقة من الهبل أو العبط، أما إذا كان مدعيًا العبط يقال سايق فى الهبلولى لذا لا يتعامل معه أبناء الحارة بسماحة لأنهم يعتقدون أنه يستغفلهم ليمرروا تصرفاته الخاطئة.