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محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس أب اغتصب طفلته على مدار 3 سنوات بالمنوفية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:25 م
حبس
حبس
ولاء القاضى
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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس أب اغتصب نجلته الطفلة على مدار 3 سنوات في مدينة سرس الليان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن تمكنت من القبض على المتهم ويدعى "ع،م،ا"، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم، وباشرت نيابة منوف تحقيقاتها مع المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتعريض ابنته البالغة من العمر 15 سنة، للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسي.

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