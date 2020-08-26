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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التنمية المستدامة» يتوسع في زراعة «البانيكم» بصحراء مطروح

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:23 م
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
ياسمين شعيب
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قال المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، بأن فريق العمل بالمركز قد توصل إلى بعض الممارسات الجيدة لأقلمة نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون وقد تم تنفيذ عدد من الحقول الإرشادية بمطروح بالإضافة إلى حقول إرشادية بواحة سيوة.

وأشار المهندس عبد الحميد إسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز التنمية المستدامة بمطروح والقائم على تنفيذ البرنامج إنه تم التوصل أيضًا إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلى بحقولهم والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوسع الافقي لزراعة المراعي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح وبدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم التوسع في زراعة النباتات العلفية «نبات البانيكم» الأخضر الذي يساعد على توفير كثير من الأعلاف بنسبة تصل إلى 70% من الأعلاف المستخدمة للحيوانات سواء الماشية أو الأبقار.
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم
زراعة «البانيكم

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