الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بسيامة الأب ريمون نعيم

احتفلت اليوم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالسيامة الكهنوتية، للشماس ريمون نعيم، بأسم الاب ريمون نعيم.وتمت السيامة بوضع يد الأنبا كيرلس وليم، مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بأبوتيج.جاء ذلك بمشاركة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران ايبارشية الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا بشارة جودة، مطران ايبارشية ابو قرقاص للأقباط الكاثوليك، وأيضا بحضور لفيف من آباء كهنة الايبارشية والشمامسة الاكليريكيين والراهبات والرهبان.وتخلل السيامة الكهنوتية كلمة روحية من الأنبا توماس، والتي دارت حول إنجيل يوحنا ( 17:19 ) وكيفية ـن الكاهن يتقدس ويقدس الآخرين عندما يعيش المحبة الحقيقية، وأنه عن طريق المحبة يعلن رحمة الله وخاصة خلال سر الاعتراف.