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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب ومقترحات الكيانات السياحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:15 م
اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الكيانات السياحية والجهات المختصة المختلفة؛ لتبادل الأفكار والرؤى للاستمرار في التطوير مع تلافي كافة السلبيات وأوجه القصور من أجل النهوض بالقطاع السياحي وإعادة أسوان لمكانتها الطبيعية على خريطة السياحة الدولية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للموسم السياحي القادم.

وبحضور نائب المحافظ  الدكتور أحمد شعبان، بالإضافة إلى مديري غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ومكتب السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بجانب نقيب المرشدين السياحيين، ومقررة المجلس القومى للمرأة والمستشار العسكرى، مديري المرور والمراسي السياحية والحديقة النباتية والبيئة والطرق وجهاز تعمير الصعيد والمحاجر والحدائق.

وعقب استماعه لمقترحات ومطالب الكيانات السياحية أكد اللواء أشرف عطية أنه سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وأيضًا المستقبلية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة أسوان وباقي مدن المحافظة من أبرزها تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة مع دورية انعقاده كل شهر، وأيضًا تشكيل لجنة لتسويق السياحة الثقافية للإعداد الجيد لمشاركة أسوان في البورصات العالمية بجناح متميز يظهر المقومات السياحية والتنوع الفريد في المنتج السياحي، بجانب إنشاء موقع إلكتروني للخدمات السياحية بمختلف اللغات وتصميم الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى تخصيص مراسى سياحية لرحلات الفلوكة النيلية مقابل رسوم يتم تحديدها بعد الإنتهاء من تأهيل ورفع كفاءة هذه المرسى.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب لوحات استرشادية بالشوارع والطرق الرئيسية بالتعاون مع مديرية الأمن وأيضًا إنشاء جراجات متحركة، علاوة على ضبط حركة وتشغيل عربات الميكروباص والتاكسى والحنطور بتحديد خطوط سير لها وترقيمها وهو الذى سيتوازى مع تفريغ مدينة أسوان تدريجيًا من عربات الكبود ومنع حركة عربات التوك توك في الشوارع والطرق الرئيسية.

وكشف اللواء أشرف عطية، أنه سيتم تشكيل لجنة للانضباط تقوم مهامها على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات في الشارع الأسواني من خلال اكتشافها وضبطها ثم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها والإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأكد أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء مشروعات التطوير والتجميل بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل، كما تم تغطية 90 % من مدينة أسوان بكاميرات المراقبة، بجانب أعمال الرصف فى طرق السادات وخان أسوان ومطلع الصداقة ثم يعقبه العمل فى شارع الفنادق وطريق السماد، بالإضافة إلى طرح المرحلة الأولى من الطريق البديل للسادات بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه من إجمالي حوالي 5 كم، وبدء العمل في إزدواج 125 كم من الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسوان وحتى إدفو بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منه فى يونيو 2021.
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان

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