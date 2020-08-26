جمارك بدر الذهبية تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكنت إدارة جمرك صادر الذهبية بمدينة بدر، برئاسة محمد رشدى، مدير الجمرك، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية المنتهية الصلاحية، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية، مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 1988 لعام 2020 باسم شركة للاستيراد والتصدير والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن 3300 طرد مسحوق غسيل بوزن قائم 17 طنًا و939 كيلو جرامًا مصدرة إلى ليبيا عن طريق ميناء دمياط.وبالعرض على محمد رشدى، مدير الجمرك، تم تشكيل لجنة جمركية من محمد شعراوي، مدير إدارة التعريفة، ورمضان السيد، مدير إدارة الحركة، ومحمد فرج ووليد سمير ومحمد إبراهيم وخالد درويش، مأموري الحركة والتعريفة، فتبين وجود 285 كرتونة أدوية، منها دياسمكت شراب ونورجيسك أقراص ونايت آند داى أقراص وأكنيميسن مرهم وأصناف أخرى مخبأة داخل الحاوية.وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى مليون جنيه، وقرر سعد الموشى، مدير عام الشئون الجمركية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.