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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يكرم الموهوبين فى مسابقة نجوم الوادى 2020

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:40 م
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
محمد مهدي
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كرم صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المديرية بمدينة الخارجة، الطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة نجوم الوادي 2020، والتي نفذت بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم، منح كأس مدير التربية والتعليم لأفضل قسم موهوبين لإدارة باريس التعليمية عن الفصل الدراسي الأول ٢٠١٩ -٢٠٢٠ م، وكأس التميز لإدارة الداخلة التعليمية كأفضل قسم للموهوبين بمسابقة الإبداع طموح وكأس التميز لإدارة الخارجة التعليمية لأكبر عدد مشاركات وفائزين بمسابقة نجوم الوادي "المرحلتين الأولى والثانية"، كما جرى تكريم جميع المشاركين بتقييم الأعمال بالإدارات التعليمية المختلفة.
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
تعليم الوادى الجديد يكرم الموهوبين فى مسابقة نجوم الوادى 2020
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
تعليم الوادى الجديد يكرم الموهوبين فى مسابقة نجوم الوادى 2020

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