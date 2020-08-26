بـ«هوت شورت».. ميرهان حسين تتألق في جلسة تصوير على البحر

خضعت الفنانة ميرهان حسين إلى جلسة تصوير، على أحد شواطئ الساحل الشمالي، أثناء قضاء العطلة الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».وظهرت ميرهان ترتدي «هوت شورت ومايوه» وتضع «كاش مايوه» على كتفها، معلقة: «هل يمكنني البقاء هنا للأبد».وشاركت ميرهان حسين كضيفة شرف في مسلسل «رجالة البيت» الذي عرض مؤخرا ضمن سلسلة المسلسلات الرمضانية الدرامية لهذا العام، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، لطفي لبيب، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.