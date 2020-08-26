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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تاريخ الطب من خلال القصص المصورة» إصدار جديد عن المركز الفرنسى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:31 م
المركز الثقافي الفرنسي
المركز الثقافي الفرنسي
إيمان عادل
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أعلن المركز الثقافي الفرنسي، عن توفر النسخة الفرنسية من كتاب «تاريخ الطب من خلال القصص المصورة» في مكتبات المركز بفروعه المختلفة في مصر.

يطرح الكتاب تاريخ الطب والاكتشافات المختلفة من خلال صدر جذابة تلائم الأطفال والكبار في شكل قصص منها كيف أصبح الحلاقين جراحين؟ هل تخيلتم أن يولد التخدير في ساحة المعارك؟ هل تعلمتم في المدرسة أن الراهب اكتشف التطعيم لأن مساعده كان قد ذهب في إجازة؟.

يصور الكتاب عددًا من الأعمال اليدوية الرائعة تنتمى إلى عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العمليات المعقدة لزراعة الأعضاء، هذا ما يبرهن على أن تاريخ الطب هو رواية ضخمة مليئة بالتحولات، والقصص الجذابة خلف الكواليس.

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