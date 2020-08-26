«تاريخ الطب من خلال القصص المصورة» إصدار جديد عن المركز الفرنسى

أعلن المركز الثقافي الفرنسي، عن توفر النسخة الفرنسية من كتاب «تاريخ الطب من خلال القصص المصورة» في مكتبات المركز بفروعه المختلفة في مصر.يطرح الكتاب تاريخ الطب والاكتشافات المختلفة من خلال صدر جذابة تلائم الأطفال والكبار في شكل قصص منها كيف أصبح الحلاقين جراحين؟ هل تخيلتم أن يولد التخدير في ساحة المعارك؟ هل تعلمتم في المدرسة أن الراهب اكتشف التطعيم لأن مساعده كان قد ذهب في إجازة؟.يصور الكتاب عددًا من الأعمال اليدوية الرائعة تنتمى إلى عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العمليات المعقدة لزراعة الأعضاء، هذا ما يبرهن على أن تاريخ الطب هو رواية ضخمة مليئة بالتحولات، والقصص الجذابة خلف الكواليس.