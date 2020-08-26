رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تعلن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الحقوق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:06 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح الدكتور مجدي سبع، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم السبت 5 سبتمبر 2020 لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الأحد 6 سبتمبر حتى الاثنين 7 سبتمبر ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يشترط في المتقدم للترشيح لشغل المنصب أن يكون أستاذ عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محوه أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، على ان يقدم من يرغب فى الترشيح عدد (7) ملفات (أصل + 6 نسخ ) يحتوى كل ملف على الاتى طلب الترشيح، وبيان حالة معتمد من الجامعة، والسيرة الذاتية على مسئولية المتقدم، وكافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمي والإداري الموضح في السيرة الذاتية بما في ذلك المناصب التي تولاها والجوائز التي حصل عليها، والأبحاث والدراسات التي أعدها أو شارك فيها، وخطة العمل الخاصة بالمرشح، مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

موضوعات متعلقة

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدء فتح الجامعات المصرية

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

«القوى العاملة»: صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل متضرر من كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

باحثون يكشفون عن الأكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 أضعاف

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«تاريخ الطب من خلال القصص المصورة» إصدار جديد عن المركز الفرنسى

«الأعلى للثقافة» يناقش مشكلة الهوية الوطنية والتحديات الإقليمية

30 فنانًا من 20 دولة فى النسخة الـ8 لمعرض «الشارقة وجهة نظر»

ميراث يجمع بين قلبين تتشابه ظروفهما في رواية «حكاية فرح»