جامعة طنطا تعلن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الحقوق

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري وحتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.وأوضح الدكتور مجدي سبع، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم السبت 5 سبتمبر 2020 لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الأحد 6 سبتمبر حتى الاثنين 7 سبتمبر ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.وأضاف رئيس الجامعة، أنه يشترط في المتقدم للترشيح لشغل المنصب أن يكون أستاذ عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محوه أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، على ان يقدم من يرغب فى الترشيح عدد (7) ملفات (أصل + 6 نسخ ) يحتوى كل ملف على الاتى طلب الترشيح، وبيان حالة معتمد من الجامعة، والسيرة الذاتية على مسئولية المتقدم، وكافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمي والإداري الموضح في السيرة الذاتية بما في ذلك المناصب التي تولاها والجوائز التي حصل عليها، والأبحاث والدراسات التي أعدها أو شارك فيها، وخطة العمل الخاصة بالمرشح، مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.