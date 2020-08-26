هبوط معظم بورصات الخليج بفعل أسهم القطاع المالي والسعودية تصعد

انخفضت معظم بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء، بفعل خسائر أسهم القطاع المالي في حين خالفت البورصة السعودية الاتجاه لتغلق مرتفعة.وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، وكسب سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة وقفز سهم الصحراء للبتروكيماويات 4.1 بالمئة.وعكس البنك السعودي البريطاني الاتجاه وكسب 1.6 بالمئة، وأمس أعلن البنك أنه مُني بخسائر صافية 6.87 مليار ريال (1.83 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع خسارة 196 مليون ريال قبل عام.وفي دبي، فقد المؤشر 0.7 بالمئة وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 1.9 بالمئة بينما فقد سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة بفعل هبوط سهم أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول 1.2 بالمئة ونزل سهم الدار العقارية 3.7 بالمئة.وجمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار من خلال طرح لسندات في ثلاث شرائح يوم الثلاثاء، وهي ثالث خطوة تخطوها الإمارة الخليجية الغنية بالنفط في أسواق السندات العالمية هذا العام لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.وفي قطر، انخفض مؤشر سوق الأسهم 0.1 بالمئة بفعل هبوط سهم صناعات قطر منتج البتروكيماويات 0.9 بالمئة والبنك التجاري 0.5 بالمئة.وارتفع سهم مصرف الريان واحدا بالمئة، أظهرت وثيقة أن مصرف الريان باع اليوم صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن تلقى طلبات شراء تزيد عن 3.6 مليار دولار لبيع الدين.وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.1 بالمئة وفقد سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ثلاثة بالمئة وخسر سهم شركة طلعت مصطفى القابضة 2.3 بالمئة.فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:السعودية.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7955 نقطة.أبوظبي.. فقد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4530 نقطة.دبي.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة ليسجل 2289 نقطة.قطر.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9899 نقطة.البحرين.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1373 نقطة.سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3745 نقطة.الكويت.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة ليسجل 5828 نقطة.