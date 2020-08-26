إقبال متوسط في انتخابات البيطريين بالوادي الجديد

شهد مقر النقابة الفرعية بمدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد، للأطباء البيطريين، منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي اليوم الأربعاء، إقبال متوسط من الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة؛ للمشاركة في الاقتراع وسط تواجد عدد من المرُشحين ومؤيديهم لاختيار النقيب العام.وقال مدير الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور ناجي محمد عوض، إن الانتخابات بدأت في التاسعة صباحًا ومستمرة حتى السادسة مساءً، بمقر النقابة الفرعية التي تضم لجنة وحيدة بالمحافظة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.وأضاف أن العضو ينتخب النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة بواقع 3 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، ويتم انتخاب ممثل قطاع جنوب الصعيد بمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى انتخاب نقيب البيطريين بالوادي الجديد، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بواقع عضوين فوق السن، وعضوين تحت السن.وأشار إلى أن النقابة الفرعية وفرت جميع سبل الراحة لضمان إجراء الانتخابات دون عوائق، بمقر النقابة الفرعية الذي تم تجهيزة مؤخرًا، وتزويده بالأثاث، وجميع المستلزمات، وتم افتتاحه مؤخرًا بحضور البيطريين وقيادات النقابة العامة والمحافظة.