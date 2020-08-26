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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم العالي»:17 ألف طالب سجلوا للجامعات الأهلية (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:03 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار،
ياسمين عباس
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم بالفعل الإعلان عن مصروفات الجامعات الأهلية، حيث تبلغ مصروفات كلية الطب 105 ألف جنيه، بينما في الجامعات الخاصة تصل لـ 180 ألف جنيه.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن هناك إقبال كبير على الالتحاق بالجامعات الاهلية، موضحًا أن هناك 8 مليون زائر لموقع الجامعات الأهلية، وهناك 17 ألف طالب قاموا بالتسجيل للالتحاق بها حتى أمس، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية أقل 5% من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة.

وأشار" عبد الغفار"، إلى أن من يحق له الالتحاق بالجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات الاجنبية المعادلة، طلاب الشهادات العربية المعادلة، طلاب الثانوية الأزهرية.

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