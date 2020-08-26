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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: التعليم تستعين بصفحات المديرين لشرح الدروس أونلاين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:41 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير المنصة الخاصة بها، بالإضافة إلى أنه ستتم زيادة عدد المدرسين، وسيكون هناك مدرسون لمراحل الشهادات المختلفة سواء كانت إعدادية أو ثانوية.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سوف يجتمع مع مديري المديريات والإدارات التعليمية قريبًا، لاستغلال الصفحات الخاصة بهم على السوشيال ميديا للعمل على شرح الدروس أونلاين.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أرسلت للمديريات التعليمية لحصر المدارس التي تتعطل بها الشبكات أو تواجه مشاكل حتى يتم حلها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشف عن أنه سوف يعلن عن كل ما يتعلق بموضوع المنصة الإلكترونية في أول سبتمبر، موضحًا أن كل الشائعات التي تداولت في الساعات الماضية ما هي إلا نفس أخير لأصحاب المصالح.

واستكمل الوزير في تصريحه قائلًا: "سوف نشرح التفاصيل مع إعلان خطة العام الجديد وكل هذا عبث بلا أي معلومات من أي نوع ومجرد النفس الأخير لأصحاب المصالح المادية على حساب جودة التعليم المصري".

ونفى الوزير ما تم تداوله قائلًا: "المعلومات يتداولها الناس بلا علم عن شيء لم نشرحه إطلاقًا وكل ما يقال ما هو إلا عبث كبير وإضاعة للوقت."

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