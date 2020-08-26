حفل «أونلاين» لعمرو دياب الجمعة المقبل

قرر النجم عمرو دياب إلغاء حفله الجديد الذي كان مقررًا الجمعة 28 أغسطس، بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي وتحويله لحفل أونلاين.ونشرت الشركات الراعية لعمرو دياب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الموعد الجديد للحفل الذي أصبح في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة أونلاين.وطرح عمرو دياب أغنيتي يا بلدنا الحلوة وأماكن السهر على مدار الأيام الماضية وحقق نجاحا كبيرا.