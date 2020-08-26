ضبط 96 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 22 محافظة (صور)

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم ضبط حوالي 11 طن من مفروم الدجاج وهياكل الدجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، اليوم، بمحافظة الإسماعيلية في حملة مكبرة من الرقابة الإدارية، والطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة.وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرها الأسبوعي، حول ما تم ضبطه من لحوم، ودواجن، وأسماك، ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 85 طن، منها 12 طن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و73 طن لحوم، ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 22 محافظة، تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.وقد تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الاحمر"، وتم تحرير 104 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.