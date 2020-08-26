رسميًا.. اعتماد التعليم الهجين نظامًا تعليميًا بجامعة المنيا

اعتمد مجلس جامعة المنيا، في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، التعليم الهجين بكليات الجامعة نظامًا للدراسة، واستيفاء المتطلبات والمعايير الأساسية والشكل والصيغة القانونية بلوائح الكليات كأسلوب للتعليم الجامعي، بالإضافة إلى عقد الاختبارات وتصحيحها إلكترونيًا، وتحديد طبيعة الكلية ونوعية الدراسة بها سواءً كانت نظرية أو عملية، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتقديم جميع التسهيلات؛ لتطبيق النظام، وفقًا لسياستها نحو التحول الرقمي، لضمان تحقيق الاستفادة العظمي من إمكانياتها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية التكنولوجية، والتوسع في إجراءاتها نحو تقليل الكثافة الطلابية خلال الأسبوع الدراسي، وتعزيز التحول التدريجي للطالب إلى متعلم مدي الحياة.وفي مستهل اجتماع المجلس، قدم رئيس الجامعة شكره لعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والكنترولات، والرصد، وإعلان النتائج، مشيدًا بمجهوداتهم وسرعة الإنجاز وإدارة الأزمة الاستثنائية الراهنة في ظل تحديات جائحة كورونا، وإتمام عقد امتحانات الفرق النهائية، وظهور النتائج وإعلانها علي الطلاب في الزمن المحدد لها، إلي جانب نجاح أعمال اختبارات القدرات، والتنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولي.وفي هذا الإطار، حظي الاجتماع بمناقشة موسعة عن آليات ومقترحات تطبيق التعليم الهجين والتعريف به وبأهدافه، لكونه أصبح يمثل حقبة جديدة في التعليم الجامعي، وفي ساحة التعليم المصري، وذلك لمزجه بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد عبر الإنترنت، واعتماده على نطاق واسع عالميًا بالتعليم الجامعي.وأكد رئيس الجامعة أنه بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ستبدأ الجامعة خلال هذا الأسبوع في بدء تسجيل المحاضرات والمقررات لجميع الأقسام بالكليات التي تصل لأكثر من 4200 مقرر، ورفعها على منصة المقررات الإلكترونية بالجامعة، في صورة عرض تقديمي "بوربوينت" وتسجيل صوتي وشرح فيديو مدعم بإنفوجراف توضيحي، بجانب تحميل أنشطة وأسئلة على كل درس بجانب شرح المحاضرة.فيما قدم رئيس الجامعة لأعضاء المجلس رؤية الجامعة في تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية خلال العام الجامعي القادم، وآليات الارتقاء بخدماتها، بحيث لا يزيد عدد المقيمين في الغرفة الواحدة بالمدن على طالبين كحد أقصي وفقًا لشروط التباعد، مع تطبيق القواعد العامة المنظمة للإقامة بالمدن طبقًا للإجراءات التي تتماشي مع نمط التعليم الهجين.وناقش المجلس تعديل بعض القواعد والتوصيات لباحثي الماجستير والدكتوراه في حالة إعارة المشرف علي الرسالة العلمية للباحث، أو سفره، بحيث يتعين علي القسم متابعة استمرار الإشراف علي رسالة الباحث، أو توصية المشرف بمشرف آخر معه علي الرسالة.وقدم الدكتور "محمد جلال" الشكر لكليات الجامعة وطلابها على مشاركتهم الفعالة في مشروع محو الأمية طبقًا لأهداف بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيدًا بما حققته الجامعة من إنجاز بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار على مستوي الجامعات المصرية بمحو أمية 14000 أمي.ومن جانبه استعرض الدكتور عصام فرحات، من خلال عرض تقديمي يوضح كل التفاصيل والإرشادات التي يجب اتباعها في تطبيق التعليم الهجين، ويشرح مقترح قطاع شئون التعليم والطلاب لآليات التطبيق، الذي ارتكز على تقسيم الطلاب وتناوبهم خلال أوقات التدريس أسبوعيًا، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية مصغرة.واستعرض مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، ما تم مناقشة خلال اجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن بعد، من حيث تحديد الأطر الجديدة للاعتماد، وبرامج التعليم ومخرجاته وتوثيق وإدارة الأزمة بالكليات في ظل جائحة كورونا خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، إلى جانب نظم التعليم الهجين الجديد وما سيترتب عليه من تقييم ومتابعة من قبل هيئة الجودة، وآليات وقواعد رفع جميع الوثائق الخاصة بطلب زيارة المراجعة الخارجية علي النظام الالكتروني للاعتماد على موقع الهيئة.ووفقًا لما استعرض، وجه رئيس الجامعة جميع الكليات التي تحتوي على برامج جديدة وقامت بتخريج دفعات بها؛ بالتقدم للاعتماد للهيئة، وذلك نظرًا لما تمتلكه هذه البرامج من مقومات وخدمات ومعايير ومواصفات مؤهلة للحصول على الاعتماد، وأيضا ليكون البرنامج الجديد دافعًا لتأهيل واعتماد باقي البرامج بالكليات.