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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

30 فنانًا من 20 دولة فى النسخة الـ8 لمعرض «الشارقة وجهة نظر»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:59 م
معرض الشارقة وجهة
معرض الشارقة وجهة نظر 8
جمال عاشور
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تقام النسخة الثامنة من معرض "الشارقة وجهة نظر 8"، المعرض السنوي المخصص للتصوير الفوتوغرافي، والذي يضم أعمال أكثر من 30 مصورًا فوتوغرافيًا وفنانًا تم اختيارهم وفق الدعوة المفتوحة التي أطلقتها المؤسسة على نطاق عالمي.

تتبنى الصور المشاركة مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية، مثل الكولاج والصور المتناظرة والتعديلات الرقمية، لتروي قصصًا معبّرة عن التجارب الشخصية والحياة المجتمعية، تعكس الظروف الإنسانية والمناظر الحضرية والمشاهد الطبيعية وسيناريوهات مستقبلية من وحي الخيال.

أسهمت الدعوة المفتوحة بتلقي طلبات عديدة من مصورين محترفين وهواة، والتي وصلت إلى 290 طلبًا من أكثر من 20 دولة، فيما يتواصل دور المعرض في دعم وتطوير الوسائط والتقنيات الجديدة، إلى جانب التعريف بمجموعة واسعة من الأصوات.

الفنانون المشاركون هم: إلهاهي عبدالله عبادي، كاتيا أكوما، رهيد ألاف، سندس الشيباني، أرمين أميريان، غيد عاشور، مروان بسيوني، عبد الحميد بالأحمدي، حسن بلال، ريناتا سكويرا بوينو، حور عبدالله الدخان، ناديا إلينجر، تارا فالو، تالا توكلي فريد، أتيلا فيكيت، جيانلويجي غويرسيا، كوافان دي غويا، أكام شيكس هادي، خولة حمد، برابات جيوارانغسان، أمينة قدوس، هنري إيس نايت، سرينيفاس كوروغانتي، سبانديتا مالك، تينغ مياو، مريم نميار، مينا نانجي، وليد نعمة، مريم النعيمي، جوزيف أوبانوبي، رامي رضوان، براساد ساداناندان، كريستينا سيرجيفا، أربيتا شاه، عبدو شنان، ريما شتات، جوليو دي ستوركو، سانتياغو فيليز، جاك يونغ.

يقام المعرض في استوديوهات الحمرية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون للمرة الأولى، وهي فضاء فني متعدد الأغراض أنشئ عام 2017 في موقع سوق قديم على شاطئ الحمرية في الشارقة، استضاف عددًا من معارض بينالي الشارقة 13 وعدة معارض فنية أخرى وورشًا تعليمية ونادٍ للسينما.

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